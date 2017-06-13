Екс-форвард збірної України Воронін припинив роботу в клубі сьомої німецької ліги

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін припинив співпрацю з клубом 7-го дивізіону німецької футбольної ліги «Бюдеріх».

За словами менеджера клубу Дірка Хаусвальда, співпраця з українцем припинена через те, що Воронін з особистих причин збирався пропустити останній місяць підготовки і перші чотири матчі команди в новому сезоні. Така тривала відсутність головного тренера не в'яжеться з планами клубу.

Крім того, Хаусвальд заявив, що основною причиною невдач команди під керівництвом Вороніна (6 перемог, 2 нічиї, 7 поразок) стали помилки самого Вороніна в плануванні роботи, повідомляє rp-online.de.

37-річний Андрій Воронін провів 74 поєдинки у складі збірної України. На клубному рівні він здебільшого грав у чемпіонаті Німеччини за такі клуби як "Боруссія" (Менхенгладбах), "Кельн", "Байєр", "Герта" і "Фортуна". Крім того, Воронін грав у англійському "Ліверпулі".

Півроки тому Воронін почав тренерську кар'єру в клубі «Бюдеріх». Команда під його керівництвом посіла шосте місце у своєму дивізіоні.