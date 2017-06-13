Ребров: Після "Динамо" не поспішаю приймати нову команду, потрібно перевести дух

Екс-головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров заявив, що збирається відпочити і не має наміру поспішати з прийняттям рішення про своє майбутнє.

Зараз 43-річний фахівець перебуває у відпустці і має намір якийсь час відпочити від тренерської діяльності.

"Насолоджуюся часом, який проводжу зі своєю сім'єю. Крім того, намагаюся тримати себе в тонусі. Вранці плаваю, ввечері кручу велосипед, буває, граю в теніс. Загалом, працюю в дворазовому режимі (посміхається). У мене вже давно не було такої відпустки, коли я не думаю про те, як готувати команду, а повністю присвячую себе своїм близьким.

Агенти дзвонять, але я поки не поспішаю приймати рішення про свою подальшу роботу. Звичайно, я хочу працювати, але мені потрібен якийсь час, щоб перевести дух і підготуватися до нового періоду у своїй кар'єрі.

Читайте такожХацкевич: Тренер завжди правий. Якщо тренер не правий - дивись пункт першийПриймати прямо зараз будь-яку команду, лише б відразу працювати, я не хочу. Мені імпонує колектив, який ставить максимальні цілі. І тут мова йде не про миттєвий успіх першої команди, а про прогрес всього клубу. Мені подобається працювати з молодими гравцями, виводити їх на новий рівень і разом з ними добиватися результату", - заявив Сергій Ребров в інтерв'ю сайту Команда1.

Відзначимо, що Сергій Ребров завершив співпрацю з "Динамо" в кінці травня, коли у нього закінчився контракт з клубом.

На місце головного тренера, яке звільнилося, прийшов Олександр Хацкевич, який підписав дворічну угоду з киянами.