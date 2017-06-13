Хацкевич: Тренер завжди правий. Якщо тренер не правий - дивись пункт перший

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич дав перше велике інтерв'ю після свого призначення, взявши участь у відеоконференції на офіційному Youtube-каналі ФК "Динамо". 43-річний наставник розповів про повернення в команду Олега Гусєва, про різницю роботи в клубі і в збірній і про свою взаємодію з гравцями.

"Прихід Гусєва – це моя ініціатива. Я запропонував Суркісу, він підтримав моє рішення. Але Гусєв мені потрібен, в першу чергу, як футболіст. Він може зіграти на трьох позиціях. Не знаю, в якому він стані, але сподіваюся, що у нього все вийде. Він ще не сказав свого останнього слова в «Динамо».

"Що стосується того, як я будую стосунки з гравцями, то є такий жарт, в якому велика частка правди. Пункт перший – тренер завжди правий. Якщо тренер не прав – дивіться пункт перший... Все залежить від спілкування. Кожна людина зі своїм характером, кожна людина зі своїми проблемами та радощами. Особистий контакт – це основне, що повинно бути".

"Робота в збірній і робота в клубі – це різні речі, - зазначив Хацкевич. - У збірній ти вже вибрав напрямок і у тебе досить мало часу для того, щоб підготувати команду. Рівень футболістів теж потрібно враховувати. Клуб – це кожен день спілкування і тренування, є свій драйв і атмосфера. Поки в моєму поверненні мені більше підходить саме така щоденна робота".

"Якщо говорити про схему, за якою буде грати «Динамо», то схема з трьома захисниками має право на життя. Але в першу чергу будь-яка схема гри залежить від того, які футболісти в команді. Якщо ми збережемо те, що ми на сьогоднішній день маємо, ми від цієї схеми відмовлятися не будемо. Так, будуть тактичні зміни, але це буде не одна схема. Ми будемо пробувати грати за різними схемами".

"В кожному зі своїх помічників я впевнений. У кожного з них свій характер і свій стрижень. Колишніх динамівців, як ми говоримо, не буває. У мене є впевненість в людях, з якими нам доведеться працювати. Нам дуже допоможе і те, що Максим Шацьких працював з «Динамо» (U-19). У нас дуже сильна молодь, хлопці вже складають конкуренцію і в національній збірній, і навіть у першій команді. І нам дуже знадобиться знання можливостей цих футболістів і їх людських якостей", - зазначив Олександр Хацкевич.