Роналду пред'явили звинувачення в несплаті податків на суму близько 15 мільйонів євро

Форварда мадридського "Реала" Кріштіану Роналду звинуватили в ухилянні від сплати податків. Відповідний позов щодо нападника був поданий іспанськоїю прокуратурою, повідомляє Reuters.

Мова йде про несплачені податки на суму понад 14,5 млн євро (16,4 млн доларів) за період з 2011-го по 2014 роки. У заяві прокуратури йдеться, що футболіст використовував певну "бізнес-структуру", створену в 2010 році, щоб приховати доходи від права публікації власного зображення в рекламі.

У загальній складності футболіст звинувачується в чотирьох епізодах фінансових махінацій. За сукупністю порушень він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі від одного року до п'яти. Терміни до двох років за подібні фінансові порушення в Іспанії зазвичай є умовними.

Футбольний клуб "Реал" відмовився коментувати ці звинувачення. Прохання про коментарі до агентів Роналду також залишилися без відповіді. Раніше футболіст відкидав подібні звинувачення.

Читайте такожКличко став єдиним українцем у сотні найбагатших спортсменів світуПро те, що Кріштіану Роналду ухиляється від податків, неодноразово писав ряд великих ЗМІ. Європейські газети, в тому числі німецька Spiegel, іспанська El Mundo і британська Sunday Times звинувачували Роналду і Моуріньо, а також деяких інших зірок у тому, що вони нібито виводили в офшорні зони мільйони доларів, щоб уникнути сплати податків.

Газети стверджували, що Моуріньо і Роналду виводили гроші на рахунки в банках на Британських Віргінських островах, які є офшорною зоною.

У відповідь агенти футболіста опублікували скан документа, надрукованого на бланку податкового відомства Іспанії, в якому говорилося, що Роналду не має заборгованості по податках.

Кріштіану Роналду посідає перше місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменів у світі за версією Forbes. У минулому році він заробив близько 93 млн доларів.

Нагадаємо, проблеми зі сплатою податків в Іспанії раніше неодноразово виникали у головного конкурента Роналду - Ліонеля Мессі. В кінці травня Верховний суд Іспанії підтвердив вирок аргентинському нападнику, який в липні минулого року був засуджений до 21 місяця в'язниці за ухилення від податків. Мессі також зобов'язаний виплатити штраф на суму в 2 млн євро (2,2 млн доларів). Тюремне ув'язнення при цьому, швидше за все, буде лише умовним.