Влада Києва вирішила, де будуть вболівати десятки тисяч гостей на фіналі Ліги чемпіонів
Основними локаціями фіналу Ліги чемпіонів-2018 стануть Хрещатик, Софійська та Михайлівська площі, а також ВДНГ.
Київська мерія визначилася з основними локаціями проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 року у Києві. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Дві локації Ліги чемпіонів розташуються у центрі міста, ще одна на ВДНГ, повідомляє сайт міської влади.
"Однією з локацій розглядається Хрещатик, потім – Софійська та Михайлівська площі, третя локація – ВДНГ", – сказав Пліс.
З іншими локаціями проведення Ліги чемпіонів визначаться у липні, коли до Києва приїдуть функціонери УЄФА.
За словами Пліса, підготовка до спортивного свята уже розпочалась. Турнір обіцяють провести на високому рівні.
"Це дійсно в три рази масштабніший захід, ніж "Євробачення". Це просто інший рівень. Наприклад, трансляція "Євробачення" передбачала 200 мільйонів осіб, а Ліга чемпіонів – 600 мільйонів. На "Євробачення" приїхало 20 тисяч туристів, а фінал Ліги чемпіонів відвідає мінімум 60 тисяч. Все має бути чітко організовано", – зазначив Пліс.
Він також підкреслив, що додаткових коштів для проведення заходу не потрібно.
Як відомо, основне місце проведення фіналу Ліги чемпіонів – це столичний НСК "Олімпійський".
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Києві наприкінці травня 2018 року.