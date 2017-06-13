УЄФА заснував нагороди для кращих гравців Ліги чемпіонів і Ліги Європи
Перші лауреати будуть нагороджені а серпні в Монако.
Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про заснування п'яти нових нагород для кращих футболістів клубного сезону, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Нагороди вручатимуться у кінці серпня в Монако поряд із щорічними нагороди Кращому футболістові Європи і Кращій футболістці Європи за версією УЄФА.
Нагороди, які вручать 24 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів:
Кращий воротар Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17
Кращий захисник Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17
Кращий півзахисник Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17
Кращий нападаючий Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17
Нагорода, яку вручать 25 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги Європи:
Кращий футболіст Ліги Європи УЄФА-2016/17
П'ять нових нагород доповнять традиційні нагороди Найкращому футболісту Європи і Кращій футболістці Європи за версією УЄФА, які вручають під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. На них претендують гравці, які провели минулий сезон в європейському клубі. Враховуються матчі за клуб і збірну на внутрішній і міжнародній аренах.