УЄФА заснував нагороди для кращих гравців Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про заснування п'яти нових нагород для кращих футболістів клубного сезону, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагороди вручатимуться у кінці серпня в Монако поряд із щорічними нагороди Кращому футболістові Європи і Кращій футболістці Європи за версією УЄФА.

Нагороди, які вручать 24 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів:

Кращий воротар Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17

Кращий захисник Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17

Кращий півзахисник Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17

Кращий нападаючий Ліги чемпіонів УЄФА-2016/17

Нагорода, яку вручать 25 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги Європи:

Кращий футболіст Ліги Європи УЄФА-2016/17

П'ять нових нагород доповнять традиційні нагороди Найкращому футболісту Європи і Кращій футболістці Європи за версією УЄФА, які вручають під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. На них претендують гравці, які провели минулий сезон в європейському клубі. Враховуються матчі за клуб і збірну на внутрішній і міжнародній аренах.