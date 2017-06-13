Олег Гусєв підписав новий контракт з "Динамо" - ЗМІ

34-річний Олег Гусєв знову став гравцем столичного клубу, повідомляє Футбол-24 з посиланням на свої джерела.

Новий контракт з Динамо він підписав учора, 12 червня, близько 20:00. Деталі угоди поки не розголошуються.

На офіційному сайті столичного клубу інформації, що підтверджує новий контракт з гравцем, на даний моменти немає.

Вихованець сумського футболу Олег Гусєв виступав за Динамо з 2003 по 2016 роки. За цей час в чемпіонаті і Кубку України Олег провів за киян 438 матчів і забив 96 м'ячів.

Відзначимо, що колишній наставник "біло-синіх" Сергій Ребров відмовився від послуг старожила взимку цього року. Втім, з приходом нового тренерського штабу на чолі з Олександром Хацкевичем влітку про Гусєва згадали знову.