Срна: Луческу - сильний і авторитетний тренер. Але настав час освіжити команду

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував підсумки сезону, торкнувшись також найболючішого питання - зміни головного тренена, повідомляє офіційний сайт гірників.

- Знаєте, було важко розлучатися з Містером після 12 років і всіх трофеїв, які ми завоювали з ним... Мірча Луческу завжди буде легендою «Шахтаря». Це сильний і авторитетний тренер. Він дуже допоміг мені в футболі і в житті, я завжди буду йому вдячний. Точно так само і інші гравці, які з ним працювали.

Читайте такожДонецький "Шахтар" потрапив до 20-ки найкращих клубів ЄвропиПроте настав час освіжити команду, і президент прийняв рішення запросити молодого, амбітного наставника, який добре проявив себе в «Бразі». Звичайно, починати щось нове важко, але кожен тренер привносить в команду щось своє, а це завжди цікаво. При Паулу Фонсеці ми стали по-іншому грати в атаці і обороні. Спочатку було непросто, адже ми адаптувалися до нового стилю. Щоб звикнути до змін, потрібен час, а його у «Шахтаря» якраз не було! Нам потрібні перемоги. Так що після зустрічей з «Янг Бойз» ми немов прокинулися: у нас все стало виходити, і від матчу до матчу команда виглядала краще.

Як повідомляв УНІАН, у нинішньому сезоні"Шахтар" виграв чемпіонат і Кубок України, випередивши "Динамо" в турнірній таблиці на 13 очок.