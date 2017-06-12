Глава Південної Кореї запропонував провести чемпіонат світу з футболу разом з КНДР
Президент ФІФА Джанні Інфантіно обговорив можливість проведення ЧС-2030 у двох і навіть в чотирьох країнах Азії одночасно.
Президент Республіки Корея Чже Ін Мун на зустрічі з главою ФІФА Джанні Інфантіно запропонував провести чемпіонат світу з футболу одночасно на території Південної Кореї і КНДР. Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.
У розмові з Інфантіно глава Південної Кореї запропонував обговорити "можливість двох Корей — КНДР і Південної Кореї — поряд з іншими сусідніми країнами спільно провести змагання", йдеться в повідомленні. У відповідь Інфантіно зазначив, що вітає будь-яку допомогу, яку спорт може надати нормалізації відносин Сеула і Пхеньяна.
Перед зустріччю з президентом Південної Кореї Інфантіно обговорив перспективи проведення чемпіонату 2030 року з главою футбольної асоціації Південної Кореї Чонг Монг Гю. Вони обговорили можливість проведення чемпіонату відразу в чотирьох країнах — разом з Південною Кореєю і КНДР прийняти турнір можуть Японія і Китай.