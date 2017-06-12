Тимощук залишається працювати в тренерському штабі "Зеніту" після звільнення Луческу
16:59, 12 червня 2017Футбол
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Українець може виявитися єдиним помічником головного тренера, який збереже своє місце.
Анатолій Тимощук залишається тренером "Зеніту" / ФК "Зеніт"
Екс-капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який завершив взимку ігрову кар'єру і приступив до тренерської роботи в "Зеніті", залишиться на посаді помічника головного тренера, незважаючи на кадрові перестановки в клубі, повідомляє видання «Спорт день за днем».
Нагадаємо, румун Мірча Луческу, якому допомагав Тимощук у другій частині минулого сезону, був звільнений зі свого поста в кінці травня. Новим головним тренером "Зеніту" став італієць Роберто Манчіні.
Українець Тимощук може виявитися єдиним асистентом головного тренера, який залишиться працювати в команді.
Повідомляється, що разом з Манчіні в Петербург приїдуть три фахівця, в тому числі і тренер воротарів.
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