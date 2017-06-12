Тимощук залишається працювати в тренерському штабі "Зеніту" після звільнення Луческу

Екс-капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який завершив взимку ігрову кар'єру і приступив до тренерської роботи в "Зеніті", залишиться на посаді помічника головного тренера, незважаючи на кадрові перестановки в клубі, повідомляє видання «Спорт день за днем».

Нагадаємо, румун Мірча Луческу, якому допомагав Тимощук у другій частині минулого сезону, був звільнений зі свого поста в кінці травня. Новим головним тренером "Зеніту" став італієць Роберто Манчіні.

Українець Тимощук може виявитися єдиним асистентом головного тренера, який залишиться працювати в команді.

Повідомляється, що разом з Манчіні в Петербург приїдуть три фахівця, в тому числі і тренер воротарів.