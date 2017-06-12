Суд Харківської області почав банкрутство футбольного клубу "Металіст"

15:20, 12 червня 2017
Футбол
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Порушено справу про банкрутство футбольного клубу за позовом екс-головного тренера команди Ігоря Рахаєва.

Стадіон

Господарський суд Харківської області почав банкрутство футбольного клубу «Металіст» (Харків). Про це повідомляють Українські новини.

9 червня Господарський суд Харківської області порушив справу про банкрутство футбольного клубу за позовом колишнього тренера Ігоря Рахаєва, який працював у клубі з лютого 2014 року по січень 2016-го.

Розпорядником майна клубу призначений Євген Яковлєв.

ФК «Металіст» один з найстаріших футбольних клубів України (заснований у 1925 році).

Клуб ставав срібним призером чемпіонату України з футболу сезону 2012/13 років і сім разів вигравав бронзові нагороди чемпіонату, виходив у чвертьфінал Ліги Європи УЄФА сезону 2011/12 років.

Нагадаємо, в кінці 2012 року харківського бізнесмена Олександра Ярославського змусили продати "Металіст" Сергію Курченку. Незабаром почався спад, і на сезон 2016-2017 років клуб не зумів пройти ліцензування.

В серпні 2016 року в українській аматорській футбольній лізі почав виступати новий клуб під назвою "Металіст 1925", створений без участі Курченка.

У вересні 2015 року Ярославський сказав журналістам, що розглядає можливість викупу клубу. Нещодавно він заявив, що вирішив дочекатися краху "Металіста", перед тим як робити кроки по його поверненню.

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Теги: #суд#Харків#банкрутство#Металіст