Форвард "Барселони" Неймар очолив список найдорожчих футболістів світу

CIES Football Observatory провела дослідження щодо вартості футболістів.

Дослідження ґрунтувалося на ряді факторів, серед яких: термін чинного контракту гравця, гра його команди, його власна гра, вік, позиція на полі, гра за збірну.

У список увійшли 110 гравців з п'яти провідних європейських ліг (Англія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція).

Найдорожчим футболістом світу, згідно рейтингу, став бразильський форвард Неймар, який виступає за "Барселону". Його вартість оцінюється в 210,7 млн євро.

Цікаво, що нападник "Реала" Кріштіану Роналду посів у списку лише 11-е місце (вартість 32-річного португальця - 112,4 млн євро).

Як повідомляє сайт CIES Football Observatory, краща десятка гравців виглядає наступним чином.

1. Неймар – 210,7 мільйона євро (25 років, «Барселона», контракт до 2021 року)

2. Деле Аллі – 155,1 млн (22 роки, «Тоттенхем», до 2022)

3. Харрі Кейн – 153,6 млн (23 роки, «Тоттенхем», до 2022)

4. Ліонель Мессі – 151,7 млн (29 років, «Барселона», до 2018)

5. Антуан Грізманн – 150,3 млн (25 років, «Атлетіко», до 2021)

6. Луїс Суарес – 140,8 млн (30 років, «Барселона», до 2021)

7. Поль Погба – 134,3 млн (24 роки, «Манчестер Юнайтед», до 2021)

8. Гонсало Ігуаїн – 120,2 млн (29 років, «Ювентус», до 2021)

9. Еден Азар – 117,2 млн (26 років, «Челсі», до 2020)

10. Пауло Дібала – 115,3 млн (23 роки, «Ювентус», до 2022)