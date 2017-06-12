Коноплянка: У момент обрізки біля своїх воріт я схуд на цілий кілограм

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка в інтерв'ю сайту Команда1 прокоментував перемогу нашої команди над Фінляндією (2:1). Нагадаємо, Коноплянка забив перший гол у цьому матчі, відкривши рахунок на 51-й хвилині. В середині другого тайму стався неприємний момент за участю Коноплянки, коли він ледь не віддав гольовий пас на суперника.

— Євген, згодні, що забили в стилі Селезньова?

— Ні в якому разі. Я забив у стилі Піппо Індзагі.

— На наш погляд, ви були найкращим у складі української збірної?

— Чому саме я? Я думаю, що грає не один Євген Коноплянка, а вся команда. У кожен ігровий момент у когось позиція краще, у когось гірше. І вміння знайти щілину в обороні суперника може кожен із наших гравців.

— А що була за ситуація з обрізкою біля свого штрафного майданчика? Ворота переплутали?

— Неприємний момент. Я схуд в цей момент на цілий кілограм. Хотів перевести м'яч на партнера, але у мене поїхала опорна нога. Слава Богу, що все добре закінчилося добре.

— Яка атмосфера зараз у команді?

— Атмосфера просто супер! Але святкувати особливо немає часу, ми поспішаємо на рейс додому. Але в автобусі і в літаку обов'язково поділимося враженнями і обговоримо плани на відпустку.