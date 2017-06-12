Сурогатна мати народила для Кріштіану Роналду двійню (відео)

13:56, 12 червня 2017
Футбол
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Португальський форвард не дає коментарів, але преса дізналася подробиці важливої для сім'ї футболіста події.  

espnfc.com

У сім'ї форварда "Реала" Кріштіану Роналду – поповнення. У США сурогатна мати народила зірковому футболісту двійню – хлопчика та дівчинку. Про це повідомляє португальське телебачення.

Діток назвали Маттео та Єва, а на світ вони з'явилися минулого четверга, 8 червня.

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Проте, як пише Correio da Manha з посиланням на подругу мами Роналду, діти почуваються добре. Лідер "Реала" побачиться з дітками, коли дозволить лікар, а перевезе їх до Мадрида, можливо, цього тижня.

Як повідомляє "Проспорт ТСН", раніше Роналду виклав у соцмережу світлину зі своєю подругою Джорджиною, на якій футболіст ніжно тримає руку на помітно округлому животику дівчини. Тому і фанати, і преса припустили, що Джорджина вагітна.

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нагадаємо, Роналду виховує сина Кріштіану-молодшого, який також народився від сурогатної матері.

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Теги: #Кріштіану Роналду#народження двійні