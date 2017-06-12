Результат гри у Рейк'явіку максимально все заплутав у групі, де грає збірна Андрія Шевченка

У кваліфікації на чемпіонат світу-2018 з футболу сьогодні відбулися чергові матчі у групі І європейської зони.

Фаворит групи - Хорватія - несподівано поступилася у Рейк'явіку збірній Ісландії з рахунком 0:1. Гол на 90-й хвилині гри забив Магнуссон, скориставшись розіграшем кутового.

Натомість збірна Туреччини в іншому сьогоднішньому поєдинку групи обіграла Косово - 4:1. На гол Ррахмані (22 хвилина) турки відповіли забитими м'ячами у виконанні Шена (6), Ундера (31), Їлмаза (60) і Туфана (82).

Збірна Хорватії зазнала першої поразки у турнірі, втім, залишилася на лідерській позиції. У неї - 13 очок. Стільки ж - у Ісландії, яка поділяє з хорватами першу сходинку.

Збірні Туреччини та України синхронно здобули перемоги у неділю і поділяють 3-4 місця. У обох команд - по 11 очок. Втім, за додатковими показниками (різницею м'ячів) турки випереджають українців. Однак, у будь-якому разі, першу та четверту команди нашої групи розділяють усього два бали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України здобула важку перемогу над командою Фінляндії - 2:1. Наш сайт вів текстову онлайн-трансляцію поєдинку.