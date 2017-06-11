Порошенко привітав збірну України з футболу з перемогою над командою Фінляндії

Президент Петро Порошенко привітав національну збірну України з футболу з перемогою над командою Фінляндії у рамках відбіркового матчу Чемпіонату світу 2018 року.

Читайте такожЗбірна України обіграла команду Фінляндії у відборі на ЧС-2018 з футболу

«Два переможні голи Євгена Коноплянки та Артема Бєсєдіна! Вітаю збірну України з футболу з перемогою над збірною Фінляндії», - написав президент у Twitter.

Сьогодні у фінському Тампере збірна України здобула перемогу в матчі зі збірною Фінляндії з рахунком 2:1.

До Тампере підтримувати національну збірну прибули близько 60 українських уболівальників.