Порошенко привітав збірну України з футболу з перемогою над командою Фінляндії
22:32, 11 червня 2017Футбол
587
Два переможні голи порадували главу держави.
Збірна України здобула перемогу у Тампере / Фото УНІАН
Президент Петро Порошенко привітав національну збірну України з футболу з перемогою над командою Фінляндії у рамках відбіркового матчу Чемпіонату світу 2018 року.
Читайте такожЗбірна України обіграла команду Фінляндії у відборі на ЧС-2018 з футболу
«Два переможні голи Євгена Коноплянки та Артема Бєсєдіна! Вітаю збірну України з футболу з перемогою над збірною Фінляндії», - написав президент у Twitter.
Сьогодні у фінському Тампере збірна України здобула перемогу в матчі зі збірною Фінляндії з рахунком 2:1.
До Тампере підтримувати національну збірну прибули близько 60 українських уболівальників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter