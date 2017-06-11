Збірна України обіграла команду Фінляндії у відборі на ЧС-2018 з футболу

Національна збірна України з футболу здобула перемогу в матчі зі збірною Фінляндії. Матч відбувся у фінському Тампере на однойменній арені і завершився перемогою "синьо-жовтої" збірної з рахунком 2:1.

У першому таймі йшла переважно рівна боротьба, й до гольових моментів справа не дійшла.

У другій половині гри українці додали в швидкості, і результат не змусив на себе чекати. На 51-й хвилині комбінація гостей завершилася голом Коноплянки, який забив за збірну після тривалої перерви.

На 72-й хвилині Похьянпало забив один з найбільш курйозних голів у ворота збірної України в її історії, скориставшись невпевненими діями Ракицького.

Але рівновага в рахунку тривала недовго. Вже на 75-й хвилині Бесєдін після розіграшу штрафного забив вирішальний гол.

Сайт УНІАН вів текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Українці здобули третю перемогу у кваліфікації на ЧС і набрали 11 очок.

Сьогодні відбудуться ще два поєдинки в нашій групі: Косово - Туреччина та Ісландія - Хорватія.