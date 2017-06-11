Форвард "Динамо" Бесєдін вийде на матч з Фінляндією з перших хвилин

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бесєдін вийде на гру відбору на чемпіонат світу-2018 проти Фінляндії з перших хвилин, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Для Бесєдіна ця гра стане першою в стартовому складі збірної України.

Нападник "Карабюкспора" Євген Селезньов, чия участь у матчы була під питанням, почне гру на лавці запасних.

Читайте такожГравець збірної України з футболу Бесєдін: Нерозумно з політичних причин відмовлятися від ЧС в Росії21-річний Бесєдін в сезоні, що завершився, зумів пробитися в основу "Динамо", вихованцем якого він і є. У 22 матчах української Прем'єр-ліги він відзначився 9 забитими м'ячами і 1 гольовою передачею.

У складі збірної України він дебютував в листопаді минулого року, зігравши з тих пір в трьох поєдинках, в кожному з яких виходив на заміну.

Матч Фінляндія — Україна відбудеться у Тампере сьогодні. Початок о 19.00.

За ходом поєдинку ви зможете стежити в текстовій трансляції на сайті УНІАН.