Форвард "Динамо" Бесєдін вийде на матч з Фінляндією з перших хвилин
Динамівець дебютує в стартовому складі збірної, відсунувши в запас Селезньова.
Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бесєдін вийде на гру відбору на чемпіонат світу-2018 проти Фінляндії з перших хвилин, повідомляє телеканал "Футбол 1".
Для Бесєдіна ця гра стане першою в стартовому складі збірної України.
Нападник "Карабюкспора" Євген Селезньов, чия участь у матчы була під питанням, почне гру на лавці запасних.
Читайте такожГравець збірної України з футболу Бесєдін: Нерозумно з політичних причин відмовлятися від ЧС в Росії21-річний Бесєдін в сезоні, що завершився, зумів пробитися в основу "Динамо", вихованцем якого він і є. У 22 матчах української Прем'єр-ліги він відзначився 9 забитими м'ячами і 1 гольовою передачею.
У складі збірної України він дебютував в листопаді минулого року, зігравши з тих пір в трьох поєдинках, в кожному з яких виходив на заміну.
Матч Фінляндія — Україна відбудеться у Тампере сьогодні. Початок о 19.00.
За ходом поєдинку ви зможете стежити в текстовій трансляції на сайті УНІАН.