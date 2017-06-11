Львівські "Карпати" знову змінюють тренера

Олег Дулуб прийняв рішення залишити посаду головного тренера "Карпат", повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Про звільнення білоруса Дулуба з тренерського поста "Карпат" неодноразово повідомляли ЗМІ напередодні. За наявними даними, причиною цього рішення стали розбіжності між Дулубом і керівництвом клубу.

Олег Дулуб очолив "Карпати" на початку жовтня минулого року. Під керівництвом 51-річного тренера львів'яни провели 23 матчі у всіх турнірах, в яких здобули 7 перемог, 7 нічиїх та 9 поразки з різницею м'ячів 25-28.

Тренерський штаб на чолі з Дулубом зміг зберегти для "Карпат" місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон, посівши 10-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

Ім'я наступника Олега Дулуба на тренерському містку "Карпат" поки не відоме.