Львівські "Карпати" знову змінюють тренера
Як повідомило керівництво львівського клубу, Олег Дулуб залишив посаду головного тренера.
Олег Дулуб прийняв рішення залишити посаду головного тренера "Карпат", повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
Про звільнення білоруса Дулуба з тренерського поста "Карпат" неодноразово повідомляли ЗМІ напередодні. За наявними даними, причиною цього рішення стали розбіжності між Дулубом і керівництвом клубу.
Олег Дулуб очолив "Карпати" на початку жовтня минулого року. Під керівництвом 51-річного тренера львів'яни провели 23 матчі у всіх турнірах, в яких здобули 7 перемог, 7 нічиїх та 9 поразки з різницею м'ячів 25-28.
Тренерський штаб на чолі з Дулубом зміг зберегти для "Карпат" місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон, посівши 10-е місце в підсумковій турнірній таблиці.
Ім'я наступника Олега Дулуба на тренерському містку "Карпат" поки не відоме.