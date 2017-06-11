Букмекери ставлять на перемогу України у матчі з Фінляндією

Збірна України з футболу є безумовним фаворитом матчу відбіркового циклу ЧС-2018 проти збірної Фінляндії.

На думку аналітиків букмекерських контор, статус господарів поля навряд чи допоможе фінам в цій грі. За даними найбільш авторитетної британської букмекерської компанії William Hill, перемога "Суомі" оцінюється коефіцієнтом 5,00 (на одну поставлену гривню можна отримати 5 гривень). Коефіцієнт нічийного результату відповідно - 3,20, а перемога української збірної має коефіцієнт 1,83.

Спеціалізований портал BetExplorer зібрав і проаналізував інформацію більш ніж 20 найбільших контор світу і вивів середні показники для матчу Фінляндія - Україна. Згідно з цими підрахунками, можлива перемога Фінляндії оцінюється за коефіцієнтом 5,18, нічия - 3,29, а виграш України має коефіцієнт 1,79.

Найбільш вигідно ставити на фінів в конторі bet365 (коефіцієнт перемоги господарів - 5,75). І, навпаки, найнижчий виграш за перемогу Фінляндії видає Interwetten - коефіцієнт 4,40.

Заробити на перемозі України непросто. Кращий коефіцієнт у тій же Interwetten - 1,90. Найнижчу ставку на перемогу команди Андрія Шевченка дають в 888sport - 1,74.

Нагадаємо, матч Фінляндія - Україна розпочнеться сьогодні о 19.00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку на сайті УНІАН.