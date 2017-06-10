Шевченко: Щоб вийти на ЧС, потрібно обіграти Фінляндію

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу з командою Фінляндії в рамках відбору до чемпіонату світу 2018 року відповів на запитання представників ЗМІ на традиційній передматчевій прес-конференції, повідомляє Terrikon.

- Команда нормально добралася, все в порядку - в Австрії ми провели хороший збір, готові до гри. Єдине – вилетів Петряк, у якого розболівся зуб. Його пролікували, але Іван, швидше за все, не зіграє, - почав Шевченко.

Говорячи про те, що збірна Фінляндії в останніх зустрічах обходиться без Романа Єрьоменка, тренер українців зазначив: "Команда вже давно повинна була пристосуватися. Їхній провідний гравець за певних обставин пропускає матчі відбору. Так, це провідний футболіст, але до цієї ситуації суперник повинен бути готовий. В цьому і полягає складність роботи з національними командами - по ряду причин (перебір карток, медичні, інші) гравці можуть пропускати такі матчі".

Читайте такожГравець збірної України з футболу Бесєдін: Нерозумно з політичних причин відмовлятися від ЧС в Росії"Ми з повагою ставимося до команди Фінляндії та всіх суперників по групі. Для них престижно зіграти вдома, немає тиску з точки зору турнірної таблиці. У нас інші цілі – нам потрібна перемога. Хлопці всі налаштовані виграти завтрашній матч", - наголосив тренер.

Говорячи про те, чи розраховує тренерський штаб на Селезньова, Шевченко зауважив: "Він тренується в групі. Вже після тренування, ввечері приймемо рішення, чи буде він у заявці чи ні".

А говорячи про програну гру команди Мальти, констатував: "Це була швидше тренування треба враховувати, що провели багато замін. Повинно було бути тренування з підвищеною відповідальністю, а вийшло, що із зниженою. Щоб вигравати у будь-яких команд – потрібно прикладати всі зусилля, включати необхідну швидкість. Без настрою виграти неможливо. Для нас пролунав важливий дзвінок. Ми розібрали гру, побачили те, що нам потрібно. Головне – щоб хлопці усвідомили. Всім, хто спав, потрібно прокинутися. Завтра для нас буде важливий результат. Щоб вийти на чемпіонат світу необхідно обігравати Фінляндію. Звичайно, суперник не має серйозних турнірних завдань, але зіграти перед своїми вболівальниками – велика подія".

Як повідомляв УНІАН, матч Фінляндія - Україна відбудеться 11 червня в Тампере.