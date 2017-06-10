Шевченко: Тільки матч з Фінляндією покаже, чи правильно ми побудували підготовку

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що лише результат матчу з Фінляндією в кваліфікації до чемпіонату світу-2018 покаже, наскільки вірно був побудований весь тренувальний збір, повідомляє SportArena з посиланням на Футбол1.

Тренер зазначає, що всі елементи підготовки були заточені саме під гру з фінами. Тренерський штаб, за його словами, намагався збалансувати навантаження футболістів, даючи більше її тим, хто мав мало ігрової практики в сезоні і менше навантажуючи тих, у кого видався інтенсивний сезон.

Крім цього, при підготовці доводилося коригувати плани з урахуванням травм і відсутності тих гравців, які не були залучені на збір через відсутність ігрової практики у кінці сезону.

«У нас головна гра проти Фінляндії. Безпосередньо робота велася під цю гру, і у нас достатньо було часу. Єдине, що в кінці сезону гравці трохи втомилися, тому головне полягало в тому, щоб збалансувати тренувальний процес. Тим гравцям, яким потрібна була навантаження, ми його дали, а кому треба було відпочити – дали відпочити. Весь процес ми побудували на підготовці до матчу у Фінляндії. Залишилося два дні, і вже в грі ми подивимося, що вийшло у нас, а що - ні», — сказав Шевченко.

Читайте такожТренер збірної Фінляндії Канерва перед відбірній грою ЧС-2018: Україні треба йти ва-банк «До кінця сезону у нас брак гравців на певних позиціях. У Кравця травма, а ряд футболістів приїхали, не маючи ігрової практики. Всі ці проблеми ми повинні вирішити. Чаша терезів починає переважувати в ту сторону, що команда повинна давати результат. Нас чекає важка гра, і влаштує команду тільки виграш. Хлопці це знають і настроюються, тому будемо чекати від них позитивного результату і хорошої гри», - додав тренер.

Напередодні форвард Євген Селезньов пропустив два тренування через запалення м'язів ноги, але вже ввечері в п'ятницю займався з усіма гравцями збірної.

Шевченко каже, що рішення щодо того, чи буде нападник гратиме у матчі з фінами чи продовжить відновлення від ушкодження, буде прийматися в суботу.

«У Селезньова завтра ще є тренування. Я спілкувався з ним і сказав, щоб він визначався, чи є у нього якісь неприємні відчуття. Нам потрібні гравці, які готові на 100%. Він визначиться завтра, чи буде у заявці чи ні». - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, гра між Фінляндією і Україною відбудеться в неділю, 11 червня. Матч пройде у фінському місті Тампере.