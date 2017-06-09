Чернігівська "Десна" може замінити "Сталь з Кам'янського в Прем'єр-лізі - голова ОДА

Глава чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Куліч розповів, за рахунок чого "Десна" може в липні стартувати в елітному дивізіоні українського футболу, повідомляє Високий вал з посиланням на Garmata.tv.

Читайте такожФанати "Десни" звернулися до Павелко: 3000 чоловік винесуть вас з Будинку футболу разом з охороною«Рішення Федерації по апеляції Десни є остаточним. УЄФА категорично проти того, щоб держава втручалася у справи футболу. Однак ми досягли спільної думки з керівництвом клубу і будемо спільно працювати з ФФУ, з головою якої Андрієм Павелком я розмовляв особисто», — зазначає Паска.

«Є варіанти. Деякі клуби можуть знятися з УПЛ. Мова йде про "Сталь" з Кам'янського і це достовірна інформація. Ця команда зараз приймає рішення, чи буде вона брати участь у змаганнях взагалі. Що стосується "Вереса", то рішення по ньому не буде переглянуто», - додав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Десна" була позбавлена місця в Прем'єр-лізі, незважаючи на те, що посіла 2-е місце у змаганнях Першої ліги. Атестат на участь в УПЛ отримав равенський "Верес", який програв чернігівській команді за спортивним принципом.