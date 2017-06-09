Ібрагімович покине "Манчестер Юнайтед" в літнє міжсезоння

Лідер збірної Швеції і "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович покине англійський клуб в літнє міжсезоння, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Ібрагімович є єдиним гравцем в списку, хто залишить МЮ в літнє міжсезоння.

У квітні гравець отримав травму хрестоподібних зв'язок у матчі Ліги Європи з бельгійським "Андерлехтом". Імовірно, період відновлення затягнеться до півроку.

У сезоні 2016/17 Ібрагімович провів 28 матчів у складі МЮ в англійській Прем'єр-лізі, в яких забив 17 голів і зробив 5 результативних передач.