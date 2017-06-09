Ібрагімович покине "Манчестер Юнайтед" в літнє міжсезоння
18:59, 09 червня 2017Футбол
293
У квітні гравець отримав травму хрестоподібних зв'язок, після якої буде відновлюватися до півроку.
Ібрагімович не затримався надовго в МЮ / The Sun
Лідер збірної Швеції і "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович покине англійський клуб в літнє міжсезоння, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Ібрагімович є єдиним гравцем в списку, хто залишить МЮ в літнє міжсезоння.
У квітні гравець отримав травму хрестоподібних зв'язок у матчі Ліги Європи з бельгійським "Андерлехтом". Імовірно, період відновлення затягнеться до півроку.
У сезоні 2016/17 Ібрагімович провів 28 матчів у складі МЮ в англійській Прем'єр-лізі, в яких забив 17 голів і зробив 5 результативних передач.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter