Андрій Шевченко назвав власну версію Команди мрії (відео)

Кращий футболіст в історії незалежної України, а нині головний тренер національної команди Андрій Шевченко назвав свою версію Команди мрії в інтерв'ю Football Hub.

"Кращий воротар за останні 20 років, безперечно, Буффон. Сильніше голкіпера не було. Чех, Діда, Буффон.. Буффон, мабуть, сильніше за всіх", - зазначив фахівець.

На позиції двох флангових захисників Шевченко вибрав бразильців Кафу і Роберто Карлоса. "У Кафу була кличка "Людина - п'ять сердець". Він не зупиняється постійно йде вперед. Крайнет працездатний гравець. Та й взагалі - людина-легенда, капітан збірної Бразилії, вигравав кілька Кубків світу", - зазначив Шевченко.

На позиції центральних захисників Шевечнко вибрав трійцю Мальдіні - Неста - Джонте.

На місці півзахисників в команді-мрії Шевченка зіграли б Пірло, Зідан і Зеєдорф. Можливо, Кларенса Зеєдорфа замінили б Лампард або Джерард. "Все залежить від розташування гравців на полі", - зазначив тренер.

На місце нападників нинішній тренер української збірної поставив би Мессі і Роналду. "Третім запасним був би ван Бастен", - зауважив наставник.

Тренером Dream Team Шевченко став би Валерій Васильович Лобановський. "Я вважаю, що це найкращий тренер, який у мене був. Тому, одназначно, Валерій Васильович"