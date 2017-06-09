Голкіперу бразильської команди вживили титанові пластини після зіткнення з суперником

Голкіпер бразильської команди "Парана" Лео переніс операцію по імплантації в обличчя двох титанових пластин після зіткнення з суперником під час матчу Кубка Бразилії, повідомляє Globo Esporte.

Воротар постраждав у зіткненні з нападником Фредом, у грі проти "Атлетіко Мінейро". В результаті атаки, яка призвела до голу, Фред вдарив коліном в око Лео, наслідком чого став дуже великий набряк і перелом.

Операція пройшла успішно і воротар може повернутися на поле, орієнтовно, через 45 днів.

Матч "Парана" - "Атлетико Мінейро" завершився з рахунком 0:2.