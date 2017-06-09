Збірна Аргентини обіграла Бразилію в товариському матчі

У Мельбурні (Австралія) завершився товариський матч національних збірних Аргентини і Бразилії, в якому сильнішою виявилася аргентинська команда, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Читайте такожЗбірна Бразилії першою кваліфікувалася на Чемпіонат світу-2018Єдиний гол в цій грі в кінцівці першого тайму забив захисник Габріель Меркадо. На 45-й хвилині аргентинці розіграли стандарт і після удару головою м'яч потрапив у штангу. На добиванні спритнішим за всіх виявився Меркадо, який опинився один навпроти порожніх воріт і з п'яти метрів розстріляв сітку.

У другому таймі бразильці мали велику перевагу і провели кілька небезпечних атак. Кілька разів м'яч потрапляв у штангу воріт збірної Аргентини. Тим не менш,забити гол "пентакампеони" так і не зуміли.

До сьогоднішнього дня збірна Аргентини не вигравала в принциповому протистоянні з 2012 року, коли матч двох давніх суперників пройшов в Буенос-Айресі.

У відбірковому турнірі до ЧС-2018 збірна Бразилії займає 1-е місце в Південній Америці, набравши 33 очки в 14 матчах і достроково забезпечивши собі участь у фінальній частині турніру. У Аргентини 22 бали і 5-е місце в турнірі з 10 команд.