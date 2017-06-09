Мессі придбав готель у "столиці геїв і лесбіянок" Іспанії
12:52, 09 червня 2017Футбол
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Готель знаходиться на узбережжі Середземного моря в 42 км. від Барселони.
Мессі зробив перший вклад в туристичний бізнес / Reuters
Ліонель Мессі придбав готель на узбережжі Середземного моря. Будівля розташовується в 42 кілометрах від Барселони і знаходиться в районі, який називається столицею Іспанії серед сексуальних меншин, повідомляє Isport з посиланням на Mirror.
Відомо, що в місті Сіджес знаходиться безліч клубів для людей з нетрадиційною орієнтацією, а кожен лютий там проходить карнавал Марді Гра.
Готель Мессі придбав за 30 мільйонів євро.
Це перші інвестиції для аргентинського футболіста в туристичний бізнес.
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