Мессі придбав готель у "столиці геїв і лесбіянок" Іспанії

Ліонель Мессі придбав готель на узбережжі Середземного моря. Будівля розташовується в 42 кілометрах від Барселони і знаходиться в районі, який називається столицею Іспанії серед сексуальних меншин, повідомляє Isport з посиланням на Mirror.

Відомо, що в місті Сіджес знаходиться безліч клубів для людей з нетрадиційною орієнтацією, а кожен лютий там проходить карнавал Марді Гра.

Готель Мессі придбав за 30 мільйонів євро.

Це перші інвестиції для аргентинського футболіста в туристичний бізнес.