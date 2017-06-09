ФІФА визнала неофіційною товариську гру Україна - Мальта

Товариський матч Україна – Мальта визнаний ФІФА неофіційним. Про це прес-служба організації сповістила "Футбол 24".

На запит видання, чи вважається матч Україна – Мальта офіційним, враховуючи той факт, що згідно з Правилами гри (Правило 3 Правил гри "Число гравців"), в матчі національних збірних (national “A” team matches) може бути проведено не більше 6 замін кожною з команд, в той час, як збірна України провела 10 замін, а Мальта – 9.

"Матч Україна – Мальта, проведений 6 червня 2017 року, не може розглядатися як офіційний матч національних збірних (official A match), враховуючи той факт, що були проведені 10 замін. Для офіційних матчів, згідно з Правилами гри, неможливо використовувати більше, ніж 6 замін, про що йдеться в Правилі 3 Правил гри", – сказано у відповіді прес-служби ФІФА.

Читайте такожШевченко: "Намагатимемося у матчі з Мальтою дати зіграти усім виконавцям"Крім того, на офіційному сайті ФІФА матч Україна – Мальта відсутній в переліку товариських матчів, проведених 6 червня.

Також цей матч не має бути зарахований в рейтинг ФІФА через невиконання критеріїв заліку матчів в рейтинг, а саме – одного з пунктів циркуляру ФІФА №1324 від 25.10.2012, в якому зазначається про кількість замін кожної з команд, яка не може бути більшою, ніж 6.

Так чи інакше, Україна не набрала б балів в рейтингу ФІФА (за поразку – 0 балів), а ось збірна Мальти не дорахувалась певної кількості очок в рейтинг за перемогу.

Також слід зазначити, що кількість замін в матчі в кожній з команд може бути більшою, ніж 6, в разі погодження двох команд та попереднього інформування арбітра матчу. Це дозволено Правилами гри (в тому ж Правилі 3), проте, як було зазначено вище, такий матч не може вважатися офіційним матчем національних збірних. Очевидно, що таке погодження було між збірними України та Мальти, а також проінформований арбітр, який дозволив провести необхідну кількість замін.

За інформацією "Футбол 24", ФФУ реєструвала товариський матч згідно з правилами реєстрації матчів ФІФА. Але враховуючи обставини (кількість замін), ФІФА не буде вважати матч офіційним.

Щоправда, відсутність "офіційного" статусу матчу національних збірних не заважає рахувати його статистику в залік збірних України та Мальти. Особливо для збірної Мальти, яка здобула історичну перемогу.