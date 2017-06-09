Неймар забив перший в історії гол ударом через Голлівудський бульвар (відео)

Нападник іспанської «Барселони» і національної збірної Бразилії з футболу Неймар забив перший гол ударом через Голлівудський бульвар в Лос-Анджелесі (США), повідомляє Чемпіонат.

Читайте такожНеймар пригрозив "Барселоні" залишити команду після сварки з тренеромФутболіст виконав трюковий удар в рамках американської телепередачі Jimmy Kimmel Live — м'яч був встановлений на даху павільйону, в якому знімалося шоу, а ворота — на даху протилежного будинку. Неймар зміг забити гол ударом через Голлівудський бульвар після декількох невдалих спроб.

Завдання для бразильця придумав сам автор телепередачі Джиммі Кіммел в рамках свого вечірнього шоу. На воротах стояв напарник ведучого шоу Гільєрмо Родрігес, якого Неймар запросив в "Барселону".