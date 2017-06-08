Збірна України програла Фінляндії у фіналі Меморіалу Лобановського

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився фінальний матч Меморіалу Лобановського, в якому молодіжна збірна України програла команді Фінляндії.

Матч завершився у серії пенальті з рахунком 0:0 (3:5).

Українці мали невелику перевагу в основний час матчу, але, суперники не менш добре захищалися. З відмінними ударами Лучкевича і Вачіберадзе впорався воротар, Збунь не реалізував вихід один на один з воротарем, а Щебетун потрапив у поперечину.

У підсумку - 0:0 в основний час.

У серії пенальті гравці обох команд по черзі забивали голи, поки Євген Чеберко зі збірної України не потрапив у штангу. Слідом, гості реалізували ще один пенальті, який став переможним у грі - 3:5.

Як повідомляв УНІАН, раніше, в півфіналі, 6 червня українці обіграли команду Чорногорії з рахунком 2:1.