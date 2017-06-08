Гравець збірної України з футболу Бесєдін: Нерозумно з політичних причин відмовлятися від ЧС в Росії

Нападник київського "Динамо" і національної збірної України з футболу Артем Бесєдін напередодні матчу відбору на ЧС-2018 з Фінляндією прокоментував актуальні питання і заглянув у майбутнє команди в розмові з журналом "Футбол", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

- Ми граємо заради того, щоб поїхати на чемпіонат світу! Я не бачу ніяких причин, щоб туди не їхати. По-моєму, питання таке взагалі не повиннно стояти. Нерозумно з політичних причин відмовлятися від чемпіонату світу, - зазначив Бесєдін.

Читайте такожШевченко напередодні гри Фінляндія - Україна: Задовольнить тільки перемогаА говорячи про майбутню ключову гру з командою Фінляндії, зауважив: "Фінляндія добре обороняється і непогано атакує, але ми змушені у всіх матчах, що залишилися діяти агресивно. Ми будемо грати першим номером, тому що нас влаштує тільки перемога".

Коментуючи турнірну ситуацію в групі, де Ісландія випереджає Туреччину і Україну на два очки, нападник зазначив: "Попереду весь другий круг, і два очки — не та перевага, щоб називати когось фаворитом. Загальна картина стане видна під кінець, ось тоді і подивимося, хто виявиться на другому, а хто на першому місці. Це футбол, і в ньому трапляється всяке".

Як повідомляв УНІАН, матч Фінляндія - Україна відбудеться у Тампере 11 червня. Початок гри - о 20.00 за київським часом.