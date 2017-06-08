Наставник "МЮ" Моуріньо весь рік прожив у готелі, знімаючи номер за 411 фунтів за ніч

За рік роботи у "Манчестер Юнайтед" головний тренер клубу Жозе Моуріньо витратив 150 тисяч фунтів на проживання в розкішному готелі. Про це повідомила The Sun.

Португалець очолив клуб рік тому, і за весь цей час Моуріньо так і не орендував для себе постійне житло. Як повідомляє британське видання, весь рік Особливий жив у номері 5-зіркового готелю Lowry Hotel в центрі Манчестера.

Вартість номера, в якому проживає португальський тренер, становить 411 фунтів на добу. Це означає, що за рік він витратив понад 150 тисяч фунтів на проживання в готелі.

Повідомляється, що і на наступний рік Моуріньо збирається залишитися в тому ж готелі — він забронював номер на наступні 12 місяців. Було підраховано, що якщо наставник "МЮ" до кінця відпрацює свій 3-річний контракт з клубом, то за цей час може принести готелю, в якому проживає, приблизно півмільйона фунтів.

Сам Моуріньо нещодавно заявив, що втомився від футболу і має намір відпочивати від нього влітку.

"У цьому році у мене був найважчий сезон у кар'єрі. Ми грали всі ігри у всіх турнірах, в яких могли взяти участь. Я переситився і втомився від футболу. Обіцяю, що ви не побачите мене на стадіонах під час канікул. Я навіть не буду вести ніяких переговорів щодо новачків. Я вручив свій список побажань генеральному директору у квітні, і він повинен до 31 серпня дати мені те, що я хочу", - заявив Особливий.

Нагадаємо, що в сезоні, що завершився, "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Моуріньо виграв Лігу Європи, а також переміг в менш значущих турнірах - Кубку англійської ліги і Суперкубку Англії.