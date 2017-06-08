Срна визнаний кращим гравцем сезону УПЛ за версією InStat
15:04, 08 червня 2017Футбол
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На рахунку хорватського капітана "Шахтаря" 323 бали.
Срна визнаний найкориснішим гравцем УПЛ минулого сезону / REUTERS
Статистичний портал In Stat озвучив імена найбільш корисних футболістів української Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2016/17.
Виходячи з підрахунку аналітиків порталу InStat Football, капітан "гірників" Даріо Срна став найкориснішим гравцем чемпіонату. На рахунку хорвата 323 бали.
На 12 і 15 пунктів, відповідно, від нього відстали партнери по команді Марлос і Фред.
Варто відзначити, що перші 6 рядків рейтингу а також 8-10 місця посіли футболісти "Шахтаря". У Топ-10 окрім гірників потрапив тільки Андрій Ярмоленко.
Єдиним футболістом в ТОП-20 не з "Шахтаря" і "Динамо" є екс-гравець луганської "Зорі" Олександр Караваєв, який другу половину сезону на правах оренди виступав за турецький "Фенербахче".
http://www.instatfootball.com/
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