Срна визнаний кращим гравцем сезону УПЛ за версією InStat

Статистичний портал In Stat озвучив імена найбільш корисних футболістів української Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2016/17.

Виходячи з підрахунку аналітиків порталу InStat Football, капітан "гірників" Даріо Срна став найкориснішим гравцем чемпіонату. На рахунку хорвата 323 бали.

На 12 і 15 пунктів, відповідно, від нього відстали партнери по команді Марлос і Фред.

Варто відзначити, що перші 6 рядків рейтингу а також 8-10 місця посіли футболісти "Шахтаря". У Топ-10 окрім гірників потрапив тільки Андрій Ярмоленко.

Єдиним футболістом в ТОП-20 не з "Шахтаря" і "Динамо" є екс-гравець луганської "Зорі" Олександр Караваєв, який другу половину сезону на правах оренди виступав за турецький "Фенербахче".