Хацкевич у "Динамо" буде отримувати в два рази менше Реброва - ЗМІ

Новий головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич буде отримувати в два рази менше, ніж його попередник Сергій Ребров. Про це повідомляє видання "Плюс Спорт".

За даними видання, президент клубу Ігор Суркіс та Олександр Хацкевич домовилися про зарплату в розмірі $30 тис. на місяць для білоруського фахівця. Тоді як Сергій Ребров отримував $60 тис. на місяць.

"На те є дві причини. Білорус не торгувався з Суркісом, тому що зараз важко знайти роботу. По-друге, він ще нічого не досяг, тому погодився на такі гроші", – цитує видання слова джерела, пов'язаного з ФІФА. За його даними, помічники Хацкевича в тренерському штабі будуть заробляти від $8 тис. до $15 тис. на місяць.

2 червня київське "Динамо" уклало дворічний контракт з колишнім гравцем команди, білорусом Олександром Хацкевичем. В його тренерський штаб увійшли колишні гравці "Динамо" Максим Шацьких, Олег Лужний і тренер воротарів Михайло Михайлов.

Напередодні, 31 травня, про відхід з команди оголосив її наставник Сергій Ребров, який тренував "Динамо" з 2014 року.