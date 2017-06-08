У Львові буде грати ще одна команда УПЛ

Рівненський «Верес», який нещодавно став останнім учасником української Прем'єр-ліги, свої домашні ігри чемпіонату буде проводити у Львові. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

Читайте такожВірт призначений головним тренером рівненського "Вереса"Нагадаємо, що стадіон "Авангард" у Рівному знаходиться у аварійному стані і проводити на ньому матчі Прем'єр-ліги неможливо. Раніше повідомлялося, що команда буде грати домашні зустрічі в Луцьку, однак луцькі вболівальники не підтримали цю ідею і пообіцяли зривати всі поєдинки. Тепер же клуб з Рівного вирішив обрати Львів, але на якому саме стадіоні буде грати «Верес», поки невідомо.

Нагадаємо, що нещодавно екс-гравець «Шахтаря» Юрій Вірт став головним тренером рівненської команди.