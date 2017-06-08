Донецький "Шахтар" потрапив до 20-ки кращих клубів Європи

Дослідницька компанія Gracenote склала рейтинг кращих футбольних клубів Європи, куди потрапив і представник України. Про це повідомляє сайт компанії.

Gracenote у своєму дослідженні використовує результати команд за останні чотири роки. Донецький "Шахтар" посів 18-е місце.

Лідером рейтингу став переможець Ліги чемпіонів мадридський "Реал". Друге місце посіла "Барселона". На третьому місці - "Баварія".

Нагадаємо, в цьому році "Шахтар" виграв чемпіонат і Кубок України, а в Лізі Європи дійшов до 1/16 фіналу, де поступився "Сельті".