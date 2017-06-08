Донецький "Шахтар" потрапив до 20-ки кращих клубів Європи
10:49, 08 червня 2017Футбол
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Дослідницька компанія Gracenote враховує виступи клубів у внутрішніх турнірах та єврокубках.
"Шахтар" в рейтингу посідає 18-е місце / Reuters
Дослідницька компанія Gracenote склала рейтинг кращих футбольних клубів Європи, куди потрапив і представник України. Про це повідомляє сайт компанії.
Gracenote у своєму дослідженні використовує результати команд за останні чотири роки. Донецький "Шахтар" посів 18-е місце.
Лідером рейтингу став переможець Ліги чемпіонів мадридський "Реал". Друге місце посіла "Барселона". На третьому місці - "Баварія".
Нагадаємо, в цьому році "Шахтар" виграв чемпіонат і Кубок України, а в Лізі Європи дійшов до 1/16 фіналу, де поступився "Сельті".
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