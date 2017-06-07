Влада Майамі схвалила передачу землі Бекхему під будівництво стадіону

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем зробив черговий крок в реалізації проекту по створенню професійного клубу в Майамі.

Влада Майамі-Дейд схвалила передачу земельної ділянки вартістю 9 мільйонів доларів консорціуму Бекхема для будівництво стадіону на 25 тисяч глядачів, повідомляє Sky Sport.

Група інвесторів заплатить за територію $9 млн, раніше вони вже придбали ділянку в 24 000 тис. кв. м за $19 млн. Очікується, що стадіон буде збудовано за рахунок приватних інвестицій.

Очікується, що клуб, яким володіє 42-річний англієць, почне свої виступи в кращій лізі Сполучених Штатів - МЛС - в 2021 році.