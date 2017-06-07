Роналду хочуть викупити у "Реала" відразу чотири клуби - португальські ЗМІ

Відразу чотири клуби висловили готовність викупити лідера збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду з іспанського клубу, повідомляє португальська A Bola.

Два французькі клуби - «ПСЖ» і «Монако», англійський «Манчестер Юнайтед» і китайський клуб, назва якого не повідомляється, готові оформити трансфер гравця найближчим часом за 180 мільйонів євро.

Читайте такожРоналду став обличчям FIFA 18Роналду, який виступає за "Реал" з 2009 року, а його трансфер з колишньої команди - "Манчестер Юнайтед", обійшовся іспанцям в 94 млн. євро. Зараз у гравця діючий контракт до 2021 року.

За даними авторитетного німецького видання Transfermarkt вартість Роналду становить 100 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" виграв в італійського "Ювентуса" з Турина з рахунком 4:1, а Роналду в цьому матчі зробив дубль.