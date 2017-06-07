Концерт гурту Depeche Mode у Києві зірвав плани "Динамо"
13:36, 07 червня 2017Футбол
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Київське "Динамо" шукає варіанти перенесення гри 1-го туру УПЛ сезону-2017/18 з "Олімпійського" на іншу арену.
Концерт Depeche Mode завадить "Динамо" зіграти на "Олімпійському" / fcdynamo.kiev.ua
Концерт британської рок-групи Depeche Mode може стати причиною перенесення матчу першого туру чемпіонату України наступного сезону «Динамо» – «Чорноморець» з НСК «Олімпійський» на інший стадіон.
Концерт Depeche Mode у Києві, який відбудеться 19 липня, збігся з датою проведення першого домашнього поєдинку «Динамо» в сезоні.
Київський клуб вже почав пошук альтернативного місця проведення матчу - такими можуть стати стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського або стадіон "Оболонь". Не виключений варіант проведення матчу і в Одесі, повідомляє football24.ua.
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