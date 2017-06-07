Концерт гурту Depeche Mode у Києві зірвав плани "Динамо"

Концерт британської рок-групи Depeche Mode може стати причиною перенесення матчу першого туру чемпіонату України наступного сезону «Динамо» – «Чорноморець» з НСК «Олімпійський» на інший стадіон.

Концерт Depeche Mode у Києві, який відбудеться 19 липня, збігся з датою проведення першого домашнього поєдинку «Динамо» в сезоні.

Київський клуб вже почав пошук альтернативного місця проведення матчу - такими можуть стати стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського або стадіон "Оболонь". Не виключений варіант проведення матчу і в Одесі, повідомляє football24.ua.