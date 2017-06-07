Хацкевич: "Динамо" не має права помилятися в плані трансферів

Новий головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про те, як йому випала можливість очолити київський клуб, про трансферні плани і про те, які завдання ставить перед собою і командою.

"Все сталося дещо несподівано. Перший дзвінок від Ігоря Суркіса надійшов у минулий понеділок, годині о шостій вечора – вже після того, як у нього відбулася розмова з Сергієм Ребровим. Ігор Михайлович запропонував зустрітися. Я приїхав, ми поговорили, але до конкретної пропозиції не дійшло. Президент сказав, що його ще чекають розмови з іншими кандидатами. А вже у середу, після гри з "Чорноморцем", він подзвонив знову і сказав: "Завтра під'їжджай в клуб".

Можу сказати, що Хльобас повертається з оренди. По Кравцю питання теж вже вирішено: він, однозначно, повертається. Постараюся вже на цьому тижні з ним зв'язатися і обговорити плани на майбутнє. Сподіваюся, у нього буде бажання залишитися в команді, щоб вже ніяких оренд. Мораєс, Беланда і Мбокані також повинні повернутися в Київ, але тут належить індивідуально спілкуватися з кожним, і в короткі терміни визначатися з їхнім майбутнім.

В ситуації, яка є на сьогоднішній момент, ми не маємо права помилитися в плані трансферів. Тому будемо підходити до цього питання дуже скрупульозно і відповідально. Якщо б я не бачив у команди потенціалу вийти в груповий етап Ліги чемпіонів, то навіщо взагалі було б братися за роботу? І потім, для "Динамо" інших завдань просто не може бути", - розповів Хацкевич в інтерв'ю "Сегодня".

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич довгий час виступав за київське "Динамо" в якості гравця, а потім працював у якості тренера другої команди киян. Хацкевич запросив собі в помічники відомих у минулому футболістів "Динамо" Максима Шацьких, Олега Лужного і тренера воротарів Михайла Михайлова.