В родині футболіста збірної України народилася двійня
12:02, 07 червня 2017Футбол
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Автором "дубля" став гравець "Динамо" і збірної Сергій Сидорчук.
Сергій Сидорчук став батьком двійні / footboom.com
У сімействі півзахисника збірної України і київського «Динамо» Сергія Сидорчука поповнення.
Дружина футболіста Анна подарувала щасливому чоловікові двійню - хлопчика і дівчинку.
"Сьогодні ми стали багатодітною родиною, спасибі за цей подарунок Господу і Чоловікові. Спасибі дітям, що обрали нас!" – написала Анна Сидорчук в своєму instagram, повідомляє footboom.com.
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