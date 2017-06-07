В родині футболіста збірної України народилася двійня

12:02, 07 червня 2017
Футбол
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Автором "дубля" став гравець "Динамо" і збірної Сергій Сидорчук.

Сергій Сидорчук став батьком двійні / footboom.com

У сімействі півзахисника збірної України і київського «Динамо» Сергія Сидорчука поповнення.

Дружина футболіста Анна подарувала щасливому чоловікові двійню - хлопчика і дівчинку.

"Сьогодні ми стали багатодітною родиною, спасибі за цей подарунок Господу і Чоловікові. Спасибі дітям, що обрали нас!" – написала Анна Сидорчук в своєму instagram, повідомляє footboom.com.

instagram

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Теги: #збірна України#Сергій Сидорчук#народження двійні