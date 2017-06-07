Фанати "Десни" звернулися до Павелка: 3000 чоловік винесуть вас з Будинку футболу разом з охороною

Лідер фанатського руху чернігівської «Десни» Дмитро Дорошко звернувся до президента Федерації футболу України Андрія Павелка.

«У цьому ж сезоні, наша улюблена команда вперше у своїй 57-річної історії здобула путівку в Прем'єр-лігу, зробивши мрії більш ніж 1 мільйона жителів області реальністю!

Але 2 червня федерація футболу прийняла абсолютно корумповане, не обґрунтоване, і просто маревне рішення відмовити нашому клубу у видачі атестата, натомість продавши наше місце ровненскому "Вересу", який за підсумками чемпіонату, з відставанням в 7 очок посів 3 місце. І з упевненістю заявляю - саме продавши, оскільки просто потрапити в УПЛ такий клуб не міг.

Від імені всіх фанатів і вболівальників чернігівської «Десни» заявляю. Ми готові до радикальних дій! І будемо боротися до останньої краплі крові за свою рідну команду і за її законне право виступати в прем'єр-лізі.

Читайте такожРівненський "Верес" прийнятий в Прем'єр-лігу замість "Десни", якій поступився у таблиці Першої ліги Якщо ви думаєте, що минулої п'ятниці сховалися в своєму Будинку футболу за спиною поліції, то я вам гарантую, на наступному тижні відстоювати нашу команду приїдуть 3 тисячі вболівальників і винесуть вас звідти разом з охороною.

Я не сумнівався, що нас підтримають багато фанатів, а в ці дні тільки переконався в цьому – практично зі всіх міст нам висловили слова підтримки. Радує, що і наші хлопці з зони АТО не промовчали – близько 100 людей прийшли на гру в Маріуполі, і повірте, про їх настрої вам краще не знати.

Ми сподіваємося на здоровий розум, і на те, що переможе справедливість, і наша рідна «Десна» в сезоні 2017/18 гратиме в УПЛ, оскільки саме вона на це заслужила. З неповагою до вас фанати «Десни», – йдеться в заяві, яку наводить footboom.com.