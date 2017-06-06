Андрій Шевченко: Поразка від Мальти буде для нас хорошим уроком

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в ефірі телеканалу «Футбол 2» підбив підсумки сенсаційної поразки своєї команди в товариському матчі з Мальтою (0:1), який відбувся у вівторок в австрійському Граці.

"Багато скептиків говорили, що збірна Мальти — слабка команда. Але насправді, це суперник, який вміє захищатися.

Сьогодні ми дали можливість зіграти майже всім хлопцям, яких викликали на цей збір. Моменти ми сьогодні створювали, але, на жаль, їх не реалізували. Так, стовідсоткових можливостей у нас сьогодні було не дуже багато, але ми володіли повною перевагою. Ну а збірна Мальти забила м'яч, використавши стандартне положення і нашу помилку.

Що ж, це буде для нас хорошим уроком. Ті, хто не прокинувся, повинні швидше прокинутися, адже на нас чекає важка гра з Фінляндією, і ми повинні бути готові до неї, але не так, як сьогодні.

Ритм гри в першому таймі з Мальтою мені не зовсім сподобався — ми були повільними. У другому таймі хлопці трохи додали, створювали моменти, і при цьому повністю виключили небезпеку біля наших воріт. Не вистачало одного — реалізації.

Поразка у спарингу ні в якому разі не знімає ні з кого відповідальності. Ми отримали сьогодні дуже багато інформації, знаємо тепер, хто в якому стані знаходиться. Нас чекає дуже важка гра у Фінляндії. Тривожний дзвіночок пролунав, і всі повинні це зрозуміти. Будемо готуватися до гри в Тампере", - сказав Шевченко, чиї слова наводить Dynamo.kiev.ua.