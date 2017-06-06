Гравець "Барселони" Арда Туран напав на журналіста й був виключений зі збірної Туреччини

Капітан збірної Туреччини та її багаторічний лідер Арда Туран, чиїм клубом є "Барселона", оголосив, що йде з національної збірної своєї країни і завершує міжнародну кар'єру після скандального інциденту з журналістом.

Туран напав на журналіста, який критикував футболіста після Євро-2016. Арда зловив його за шию, і партнери гравця змушені були втрутитися, щоб заспокоїти ситуацію. Після цього інциденту Турана виключили зі збірної Туреччини.

Туран провів спеціальну прес-конференцію в готелі національної команди Словенії, де Туреччина готується до матчу проти Косово.

"Я зустрівся з президентом федерації футболу і ми вирішили, що я пропущу матч проти Косово. Я повинен бути чесним. Я завершую кар'єру в національній команді. Я повинен відповідати за свої вчинки.

Я довго виступав за збірну, люблю свою країну і цю команду. Чи відчуваю каяття? У мене немає докорів сумління. Завжди говорив, що готовий завершити кар'єру, якщо не буду потрібен команді", - зазначив Туран, чиї слова наводять ЗМІ.

Арда Туран провів за збірну 97 матчів, в яких відзначився 17-ма голами.

Зазначимо, що збірна Туреччини є суперником команди України по відбірковому турніру чемпіонату світу-2018.