Збірна України з футболу програє Мальті після першого тайму товариської гри

В австрійському Граці національна збірна України з футболу проводить спаринг проти команди Мальти, який є генеральною репетицією перед найважливішим матчем кваліфікації ЧС-2018 проти Фінляндії.

Українці вийшли на поєдинок у такому складі: Пятов – Морозюк, Кучер (к), Ракицький, Матвієнко – Сидорчук, Степаненко – Ярмоленко, Малиновський, Коваленко – Селезньов.

Вже на 14-й хвилині українці пропустили гол: після розіграшу кутового відзначився Мускат, скориставшись недопрацюванням центральних захисників "синьо-жовтих".

За 45 хвилин підопічні Шевченка так і не створили серйозних неприємностей для оборони Мальти, тоді як суперник, навпаки, міг забивати ще, а в одному з епізодів наприкінці тайму падіння нападника збірної Мальти в штрафному майданчику українців могло потягнути і на пенальті.

Команди пішли на перерву за рахунку 0:1.