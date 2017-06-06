Молодіжна збірна України вийшла у фінал турніру пам'яті Лобановського

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві молодіжна збірна України провела півфінальний матч Меморіалу Валерія Лобановського, здобувши перемогу над однолітками з Чорногорії з рахунком 2:1.

Українці пропустили швидкий гол - у складі гостей відзначився Сміляньїч вже на 6-й хвилині. Втім, вже через дві хвилини Гуцуляк зрівняв рахунок - 1:1. На 18-й хвилині Зінченко, права на якого належать "Манчестер Сіті", забив гол красивим ударом, який став переможним у цій грі.

Відзначимо, що в компенсований час Олександр Зінченко заробив необов'язкове вилучення.

В іншому півфінальному матчі турніру пам'яті Лобановського молодіжна збірна Фінляндії обіграла Словенію – 1:0.

Таким чином, збірні України та Фінляндії зіграють у фіналі міжнародного турніру 8 червня. Словенці, у свою чергу, в цей же день поборються за третє місце з чорногорцями.