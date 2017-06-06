Вірт призначений головним тренером рівненського "Вереса"

Юрія Вірта призначено головним тренером Народного Клубу «Верес», повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

До цього він працював у клубі старшим тренером.

Упродовж останніх восьми турів у Першій лізі саме Вірт керував діями команди. Під його керівництвом «червоно-чорні» тричі перемогли, тричі зіграли унічию і два рази поступилися та здобули бронзові медалі.

Читайте такожОтримавший атестат УПЛ не за спортивним принципом "Верес" не зможе грати в Рівно 2 рокиЮрію Вірту – 43 роки. До «Вереса» він працював у тренерських штабах донецького «Металурга» та кам’янської «Сталі».

Як футболіст у складі донецького «Шахтаря» воротар Юрій Вірт тричі ставав чемпіоном України, грав у Лізі Чемпіонів, а також у складі збірної України.