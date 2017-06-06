ФК "Динамо" прояснив свою позицію щодо ігор у Маріуполі в новому сезоні УПЛ

Віце-президент ФК «Динамо» Київ Андрій Мадзяновський прояснив позицію клубу щодо поїздки в Маріуполь на матч української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2017/18 проти "Іллічівця", який вийшов в УПЛ за підсумками сезону 2016/17, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"В даний момент ми вважаємо неможливим проведення ігор нашого клубу в Маріуполі. Причина - на сьогодні ні з одного боку – ані УПЛ з ФФУ, ані місцевої влади – не надані не тільки мінімальні гарантії, але навіть загальне бачення підходів до забезпечення безпеки вболівальників та футболістів", - зазначив в узагалі заяві Мадзяновський.

"Ми з радістю зіграємо в Маріуполі, в цьому прекрасному українському місті. Але для цього у нас повинна бути повна впевненість у безпеці вболівальників і футболістів. В даному випадку мова йде про здоров'я і, можливо, життя людей", - додав функціонер київського клубу.

"Ми повинні побачити, що в Маріуполі ведеться вся необхідна робота по забезпеченню безпеки, а ФФУ і УПЛ цілком розуміють покладену на них відповідальність. У цьому випадку наша позиція буде змінена", - зазначив віце-президент "Динамо".

Напередодні повідомлялося, що ФК "Динамо" (Київ) відмовляється відпускати першу команду на виїзний матч Прем'єр-ліги сезону 2017/18 в Маріуполь.