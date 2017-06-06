Дортмундську "Боруссію" очолив тренер Бос

Дортмундська "Боруссія" оголосила, що новим головним тренером команди призначений Петер Бос, який в минулому сезоні працював з амстердамським "Аяксом".

Контракт німецького клубу з голландським фахівцем розрахований до 2019 року.

Читайте також"Манчестер Юнайтед" не атакував і просто вибивав м'яч вперед - головний тренер "Аякса"На тренерському містку "Боруссії" Петер Бос змінив Томаса Тухеля, який був відправлений у відставку після закінчення минулого сезону.

У минулому сезоні Петер Бос очолював "Аякс", який вивів команду у фінал Ліги Європи, де амстердамці програли "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:2. Раніше в своїй кар'єрі Бос працював з голландськими "Хераклесом" і "Вітессом", а також ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів).